Eleições na Madeira. André Ventura admite que Chega falhou objetivo

O líder do Chega, André Ventura, admite que o resultado do partido nas eleições regionais na Madeira não foi o desejado, mas salientou que continua como quarta força política na região.

"Não era o resultado que desejávamos, [...] esperávamos mais, mas é um resultado que nos deu a certeza de que estamos no caminho certo", afirmou este domingo, em declarações aos jornalistas na sede nacional do Chega, em Lisboa.

André Ventura falava aos jornalistas uma hora e meia depois da hora marcada pelo partido, sem que tivesse sido dada qualquer justificação para o atraso.

O presidente do Chega disse que o partido "não subiu como gostaria de ter subido" e "teve menos votos" do que no ano passado, mas afirmou que, mesmo tendo apresentado a moção de censura que precipitou novas eleições na Madeira, "conseguiu ser, mesmo assim, a quarta força mais votada do parlamento regional e manter-se uma força que evitou a maioria absoluta do PSD".

André Ventura disse que se fosse hoje o Chega voltaria a apresentar essa moção de censura que levou à queda do Governo Regional liderado por Miguel Albuquerque, pois "passou uma mensagem firme anticorrupção".

"Nunca tive tanta certeza de que a luta contra a corrupção vale a pena, mesmo que às vezes tenha alguns custos", sustentou.

Sobre o PSD ter saído reforçado destas eleições, passando de 19 para 23 deputados no parlamento regional da Madeira, o presidente do Chega considerou ter sido "uma escolha legítima do povo" da região, da qual discorda.

"A estabilidade não pode ser feita à conta ou à custa da corrupção e do uso indivíduo do dinheiro público e do enriquecimento próprio", defendeu.