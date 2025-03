Madeira. CDS tem reunião com Albuquerque esta tarde com acordo à vista

O CDS/Madeira vai encontrar-se, esta segunda-feira à tarde, com o líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, para chegar a um acordo que dê estabilidade durante quatro anos para a Região Autónoma.

Em declarações à RTP3, José Manuel Rodrigues, líder dos centristas na Madeira e até aqui presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma, revela que vai ter uma reunião com o líder do Governo regional.

"Já falei com o Dr. Miguel Albuquerque telefonicamente e ficámos de reunir ao fim da tarde, para tentar um acordo que permita dar um governo de quatro anos para a Madeira", afirma o líder do CDS/Madeira.

As eleições deste domingo deram 23 deputados ao PSD/Madeira, ou seja, os social-democratas estão a um deputado de conseguir a maioria para suportar o Governo no Parlamento Regional.

José Manuel Rodrigues, admite que o acordo pode ser parlamentar ou o CDS pode vir a integrar o Governo de Albuquerque.

O líder dos centristas na Madeira, que ocupou nos últimos anos o cargo de presidente da Assembleia Legislativa Regional, revela que "não faz questão" de se manter no cargo.

Questionado sobre a possibilidade colocada pelo JPP (Juntos Pelo Povo) de uma mega-coligação negativa para afastar Miguel Albuquerque do poder, José Manuel Rodrigues refere as eleições mostram um reforço do PSD.