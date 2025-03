Madeira. Representante da República vai ouvir partidos na sexta-feira

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira vai receber os partidos que foram eleitos este domingo para a Assembleia Legislativa da Madeira na próxima sexta-feira, dia 28 de março.

A nota enviada à Renascença indica que Ireneu Barreto, de acordo com a constituição e o "Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, vai proceder à audição dos partidos políticos na próxima sexta-feira, dia 28 de março".

No ano passado, Ireneu Barreto foi mais rápido a marcar as audiências, mas desta vez preferiu esperar cinco dias até começar a ouvir os partidos.

Miguel Albuquerque teve uma vitória folgada nas eleições deste domingo e não quis adiantar qual seria o parceiro para garantir os 24 deputados no parlamento regional e a maioria absoluta, mas deu a entender que o mais provável é que seja o CDS, que elegeu apenas José Manuel Rodrigues.

O CDS tem sido desde os últimos tempos o aliado do PSD: os dois partidos chegaram mesmo a concorrer a eleições regionais em coligação e, ao longo da campanha, José Manuel Rodrigues foi o único que abriu a porta a entendimentos com Miguel Albuquerque.

A Renascença sabe que ainda esta tarde o líder do CDS Madeira poderá falar e a aliança com o PSD poderá ficar resolvida já esta segunda-feira.

O PSD venceu as eleições regionais deste domingo, elegeu 23 deputados e Miguel Albuquerque teve mais 13 mil votos do que nas eleições do ano passado. Este foi um resultado que até surpreendeu muitos dirigentes que não esperavam uma vitória desta dimensão.

O PS é o grande derrotado destas eleições porque perde três deputados e é ultrapassado pelo Juntos pelo Povo, que passa a ser a segunda força política da região autónoma da Madeira. O Chega, que apresentou a moção de censura, sai também penalizado porque perde um deputado.

A Iniciativa Liberal mantém um mandato e o CDS desce de dois para um eleito.