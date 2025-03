Pedro Nuno Santos. Fim de devolução integral das propinas põe Portugal em "contraciclo" com UE

"Nós estamos em contraciclo com aquilo que acontece em muitos países da União Europeia. Em vez de estarmos a aliviar os custos com a frequência de ensino superior, nós estamos a sobrecarregar", sustentou Pedro Nuno Santos após um encontro com federações de estudantes, em Lisboa.

O secretário-geral do PS considerou esta segunda-feira que Portugal está em contraciclo com os restantes países da União Europeia (UE) no que respeita à devolução integral das propinas, referindo que o Governo "deu sinais de que iria ser suspensa".

"A verdade é que aquilo que sabemos ao dia de hoje é que ainda não abriram as candidaturas para a devolução das propinas e o ano passado elas tinham aberto a cerca de 22 de fevereiro", observou.

Pedro Nuno Santos considerou que "as angústias" dos estudantes "relativamente ao futuro começam ainda na universidade".

"Nós temos um debate já muito antigo em Portugal sobre os jovens qualificados não conseguirem ficar a viver e a trabalhar em Portugal. E sistematicamente o discurso político falha totalmente nas razões de nós não conseguirmos segurar os jovens em Portugal", lamentou.

O líder socialista falava antes de se reunir com a Associação Académica da Universidade de Lisboa, Federação Académica de Lisboa, Federação Académica do Porto, Federação Académica de Coimbra, Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico, Associação Académica da Universidade do Algarve, Associação Académica da Universidade de Évora, Associação Académica da Universidade de Aveiro, Associação Académica da Universidade da Beira da Interior, Associação Académica da Universidade do Minho, na sede do PS, em Lisboa, no âmbito do Dia Nacional do Estudante.

O secretário-geral do PS lembrou ainda a economia de "baixos salários" que "não consegue oferecer as saídas profissionais para as quais os jovens portugueses se qualificaram".