PSD de Setúbal contra apoio do partido à ex-comunista Maria das Dores Meira para Setúbal

Está a gerar mal-estar no PSD o apoio do partido à candidatura da antiga militante do PCP Maria das Dores Meira, que concorre à Câmara Municipal de Setúbal como independente.

Na nota a que a Renascença teve acesso, enviada aos militantes, os líderes locais do partido dizem não se rever no projeto da antiga autarca e avisam que há investigações a decorrer sobre o exercício de funções de Dores Meira.

“Foi deliberado que não apoiamos nem integramos a candidatura independente de Maria das Dores Meira”, lê-se na nota enviada aos militantes pelo líder da concelhia do PSD de Setúbal.

“Há questões de idoneidade que não podem ser ignoradas dada a existência de investigações relacionadas com o seu exercício enquanto presidente da Câmara de Setúbal”, é dito.

A Renascença sabe que a concelhia do PSD decidiu, por unanimidade, apresentar uma candidatura própria e não dar apoio a qualquer candidatura independente.

Numa nota enviada aos militantes, o líder da concelhia do PSD de Setúbal, Paulo Calado refere que o partido deve manter uma posição autónoma.

“Foi decidido, por unanimidade, que o PSD apresentará uma candidatura própria, não apoiando nem integrando qualquer lista independente”, lê-se na mesma missiva.

A Renascença sabe também que a direção nacional já terá contactado a antiga autarca comunista e que Maria das Dores Meira terá aceitado ter o apoio do PSD à sua candidatura.

A estrutura local do partido discorda desta estratégia por considerar “que o partido deve manter uma posição autónoma, alinhada com os princípios e valores" defendidos "desde sempre".

Esta posição do PSD local foi comunicada à direção nacional no dia 12 de março e Paulo Calado espera que Luís Montenegro possa ainda recuar na decisão e apresentar um candidato próprio à Câmara de Setúbal nas eleições autárquicas deste ano.