PSD vence e fica a um deputado da maioria absoluta. Veja os resultados das eleições antecipadas na Madeira

Com todos os votos contados, o PSD Madeira ficou aquém da maioria absoluta, conseguindo 23 mandatos dos 47 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira nas eleições antecipadas de 2025. É o regresso do PSD a um número de deputados que já tinha conseguido em 2023, apesar de a maioria absoluta perdida em 2019 continuar por recuperar.

A projeção da RTP e da Universidade Católica apontava, ao início da noite, a possibilidade de maioria absoluta para os sociais-democratas madeirenses, mas isso não se concretizou quando terminou, às 21h34 a contagem na freguesia de São Martinho, no Funchal, a mais habitada do arquipélago. Dessa freguesia dependiam oito mandatos, numa altura em que o PSD já tinha 20 mandatos.

No fim de contas, o PSD venceu em 10 dos 11 concelhos do arquipélago, saindo derrotado apenas em Santa Cruz, onde o JPP foi o mais votado por 383 votos, contra os 1.563 votos de vantagem de 2024.

Um marco da recuperação eleitoral do PSD Madeira é o regresso à liderança no concelho de Machico, que o PS tinha conquistado em 2024 por 22 votos. Agora, os sociais-democratas venceram por 4.442 votos contra 2.988, uma vantagem de 1.454 votos.

O PSD venceu com mais de metade dos votos em cinco concelhos: Calheta (58,77%), Ponta do Sol (54,66%), Ribeira Brava (53,07%), Porto Moniz (52,49%) e São Vicente (51,63%). Abaixo dos 50% de votos, os sociais-democratas venceram ainda em Câmara de Lobos (49,09%), Porto Santo (46,20%), Santana (44,37%) e no Funchal (40,91%).