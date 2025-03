Acordo fechado na Madeira. PSD e CDS anunciam governo coligação

As estruturas regionais do PSD e do CDS-PP na Madeira definiram esta terça-feira um acordo pós-eleitoral que assegura a maioria parlamentar na região e inclui a integração do líder dos democratas-cristãos do arquipélago no executivo.

O anúncio foi feito no Funchal pelos líderes das duas estruturas, Miguel Albuquerque (PSD) e José Manuel Rodrigues (CDS), num hotel da cidade do Funchal.

“O presidente do CDS irá integrar o Governo [Regional]”, afirmou Miguel Albuquerque, presidente do executivo desde 2015 e vencedor das eleições legislativas regionais de domingo, sublinhando que a solução terá ainda de ser apresentada ao representante da República na Madeira.

O líder do PSD/Madeira escusou-se a adiantar qual o cargo que José Manuel Rodrigues terá no futuro executivo, lembrando que existe “um conjunto de diligências institucionais a cumprir”.

Segundo informações apuradas pela Renascença, José Manuel Rodrigues iria ocupar a pasta da inclusão e assuntos sociais, mas o partido que vai garantir a maioria absoluta ao PSD é dado como certo na secretaria regional da economia, uma pasta com maior peso no governo regional.