Legislativas: António Vitorino, Fernando Araújo e Graça Freitas nas sessões setoriais do PS

O antigo comissário europeu António Vitorino, o ex-diretor executivo do SNS Fernando Araújo e a antiga diretora-geral da Saúde Graça Freitas participam nas sessões que o PS promove a partir de quarta-feira para atualizar o programa eleitoral.

Estas sessões, que decorrem durante cinco dias na sede do PS, em Lisboa, terão na sexta-feira um painel dedicado a "Relações Internacionais, Europa e Defesa" e que contará com o ex-ministro António Vitorino como orador, disse à Lusa fonte socialista.

Na quarta-feira, no arranque destas sessões, a manhã vai ser dedicada à habitação e a tarde ao Serviço Nacional de Saúde.

Fonte oficial do PS adiantou à Lusa que, para debater a saúde e procurar contributos para inscrever no programa eleitoral, o PS conta com a participação do ex-diretor executivo do SNS Fernando Araújo ou dos antigos diretores gerais da Saúde Graça Freitas e Constantino Sakellarides.

O psiquiatra Daniel Sampaio, o ex-ministro da saúde António Correia Campos, o ex-secretário de Estado Ricardo Mestre, o médico Eduardo Barroso e a deputada e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS com a área da saúde Mariana Vieira da Silva são outros dos nomes que compõem este painel.

No painel da habitação, o PS conta com a participação de Ana Drago, ex-deputada do BE e uma das coordenadoras do Observatório sobre Crises e Alternativas do CES ou das ex-governantes desta área, Marina Gonçalves e Fernanda Rodrigues.