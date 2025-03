Madeira. PSD e CDS assinam acordo que inclui o líder dos centristas no governo

Dois dias depois das eleições que deixaram o PSD à beira da maioria absoluta, Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues assinaram um acordo político pós-eleitoral que garante a maioria no parlamento e que coloca de novo o CDS no governo regional da Madeira. “O presidente do CDS irá integrar o Governo”, afirmou Miguel Albuquerque, recusando adiantar a pasta que José Manuel Rodrigues terá no futuro executivo, sendo certo que, segundo a Renascença apurou o CDS irá ficar com a secretaria regional da economia e transportes. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Durante a assinatura do acordo, Miguel Albuquerque não quis adiantar mais informações sobre a composição do novo governo, alegando que há etapas institucionais a cumprir. Primeiro, o líder do PSD quis garantir um acordo para permitir governar com estabilidade, depois os partidos são recebidos pelo representante da República, na sexta-feira, e só depois de ser indicado a formar governo é que Albuquerque irá revelar o nome dos novos secretários regionais. No acordo a que a Renascença teve acesso, os dois partidos dizem que este entendimento vai garantir a estabilidade política e espelha a vontade que os madeirenses expressaram nas urnas no passado domingo. “Este acordo resulta da vontade dos madeirenses que foram claros ao reforçar o desejo de uma legislatura para quatro anos, cabendo, assim, ao PSD Madeira e ao CDS-PP Madeira garantir a estabilidade política e governativa, fundamentada na legitimidade parlamentar indispensável para desenvolver e preconizar uma solução política para a Região baseada em melhores soluções para a qualidade de vida dos nossos concidadãos.”

Segundo o acordo, cabe a Miguel Albuquerque a responsabilidade de constituir o governo sendo que uma das secretarias regionais é para o líder do CDS. “A constituição do XVI Governo Regional é da exclusiva responsabilidade do Presidente da Comissão Política Regional do PSD Madeira e Presidente do Governo Indigitado, cabendo ao CDS-PP Madeira a liderança de uma secretaria regional”, refere o documento. O programa do novo governo integra o programa eleitoral do PSD, mas vai ser “complementado pelo programa eleitoral do CDS-PP Madeira, cujas políticas serão desenvolvidas ao longo da legislatura e dos sucessivos orçamentos regionais deste mandato”. PSD e CDS negoceiam mais coligações Para além do governo, este acordo é também de incidência parlamentar e os dois partidos comprometem-se a “de uma forma leal, efetiva e solidária, a materializar, na sua ação, a estabilidade parlamentar e governativa durante estes quatro anos”.