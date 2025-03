Madeira. PSD e CDS fecham acordo de Governo ainda esta terça-feira

O acordo de governação na Madeira entre PSD e CDS fica fechado esta terça-feira.

As negociações começaram na tarde de segunda-feira e a Renascença apurou que o o acordo começou a ser definido ainda na noite de ontem e que esta terça-feira ficará fechado.

O acordo com o CDS, que tem sido nos últimos anos o parceiro preferencial do PSD, é de incidência parlamentar, mas também de governo. Segundo apurámos, o CDS poderá regressar ao Governo Regional da Madeira, com José Manuel Rodrigues a ocupar a pasta da Inclusão e dos Assuntos Sociais.

Nos ùltimos anos, José Manuel Rodrigues tem ocupado a presidência do parlamento regional, mas, desta vez, o CDS elegeu apenas um deputado e se o acordo se mantivesse o partido ficaria sem voz no parlamento.

Esta manhã, à chegada à Quinta Vigia, a sede do governo regional, Miguel Albuquerque confirmou que o acordo vai ser fechado esta tarde e não avançou qualquer nome, garantindo que o acordo é de incidência parlamentar e de governo.

"Temos um histórico de boa relação com o CDS, mas sempre assente num acordo escrito para estar tudo claro", disse Albuquerque aos jornalistas.

Para ocupar a presidência da Assembleia Legislativa Regional da Madeira o nome apontado é o de Rubina Leal. A socióloga era vice presidente do parlamento regional, integrou o governo de Miguel Albuquerque como secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais e é, desde 2017, deputada na assembleia regional.

O PSD venceu as eleições regionais antecipadas de domingo, mas ficou a apenas um deputado da maioria absoluta, o segundo partido mais votdao foi o JPP que ultrapassou o PS que elegeu apenas 8 deputados.