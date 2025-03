Raimundo critica "silenciamentos seletivos" e "deturpações" de posições do PCP

O secretário-geral do PCP defendeu esta terça-feira que, com o aproximar das eleições legislativas, volta a surgir "a hipocrisia e o reacionarismo" e também "os silenciamentos seletivos e deturpações", numa alusão à sua entrevista na RTP na segunda à noite.

"À medida que se aproximam as eleições, vai surgindo o mesmo de sempre: propaganda, promessas, demagogia, proclamações, hipocrisia e reacionarismo, os silenciamentos seletivos, as deturpações, as manipulações e até as provocações", afirmou Paulo Raimundo no final de um desfile do PCP no Chiado, em Lisboa, provocando os apupos de algumas centenas de militantes do PCP.

O secretário-geral do PCP aludia a uma entrevista que deu esta segunda-feira à noite, no Telejornal da RTP1. Conduzida pelo jornalista José Rodrigues dos Santos e feita no âmbito das eleições legislativas de maio, o único tema abordado em toda a entrevista, que durou cerca de 10 minutos, foi a posição do PCP sobre a guerra na Ucrânia, o que motivou o partido a fazer uma queixa junto da ERC, da CNE e da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ).

No seu breve discurso, Paulo Raimundo salientou que, apesar "dessa propaganda e ilusões", o que "determinará no fim do dia é qual é o reforço da CDU e quantos deputados ao serviço do povo, dos trabalhadores e da juventude é que se confrontarão com os deputados ao serviço dos interesses dos grupos económicos".

"O que determinará, tal como hoje determina, é saber com quem se conta na hora de decidir. E os trabalhadores, a juventude, os que trabalharam uma vida inteira, as mulheres, os que cá vivem e trabalham, sabem - até mesmo os que discordam desta ou daquela matéria - sabem que contam e só contam com o PCP e a CDU", disse.