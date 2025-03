Fernando Araújo acusa Governo de não confiar no SNS

O antigo diretor executivo do SNS Fernando Araújo acusa o Governo de não confiar no Serviço Nacional da Saúde (SNS) nem ter uma visão e um plano para a sua gestão, considerando que o PS acredita neste sistema e nos seus profissionais.

Fernando Araújo, que se demitiu do cargo há mais de um ano, falou esta quarta-feira aos jornalistas depois de participar na sessão setorial sobre SNS que o PS promoveu no âmbito no ciclo de debates que está a promover para atualizar o programa eleitoral que vai apresentar às próximas eleições legislativas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"O Governo e o Ministério da Saúde acharam que não tinham capacidade para gerir o SNS e era preferível entregar essa gestão a outros. O que nós hoje observamos aqui à volta desta mesa, é que há formas de gerir melhor o SNS. Há propostas, há medidas, há opções que podemos tomar", defendeu.

Na opinião do antigo diretor executivo do SNS, "o Governo e o Ministério da Saúde não confiam no SNS".

"Nós acreditámos no SNS e nos seus profissionais. Eu acho que essa é a grande diferença. E por isso, saímos daqui com a consciência de que o trabalho vai ser demorado, o trabalho é exigente e é complexo, mas é possível voltar a dar uma vida nova ao SNS, em que os utentes e os profissionais acreditem", contrapôs.

Questionado sobre avaliação que fazia do rumo da direção executiva do SNS, Fernando Araújo respondeu que aquilo que o preocupa vai mais longe do que essa estrutura porque o que está em causa é "a própria gestão global do SNS".

"Muito mais que a direção executiva, é o SNS como um todo que nos preocupa, a ausência de uma visão e de um plano para essa gestão", lamentou.