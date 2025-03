Montenegro pica Pedro Nuno Santos: "Vamos ver quem está preparado para este debate"

O líder do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, assinala a importância do excedente de 0,7%, apresentado esta quarta-feira, e acredita que o Governo da AD conseguiu resolver problemas em várias áreas sem colocar em risco as contas certas.

Esta quarta-feira à noite, durante o Conselho Nacional do PSD, num hotel em Lisboa, Luís Montenegro, num discurso que podia ser feito em plena campanha eleitoral, elencou o que o executivo fez no último ano, para os pensionistas e nas carreiras da função pública.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Nós conseguimos dinamizar a economia e ter um resultado financeiro muito melhor do que o previsto no Orçamento do Estado e do previsto pelo principal partido da oposição, que era o mesmo que dizia que nós íamos estragar tudo o que estava feito nas contas públicas", afirma o primeiro-ministro.