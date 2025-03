Montenegro propõe coligação com CDS, sem monárquicos

Esta votação foi realizada logo na abertura do Conselho Nacional, por decisão do presidente deste órgão, Miguel Albuquerque, na parte ainda aberta à comunicação social.

O Conselho Nacional do PSD aprovou a designação de Luís Montenegro como recandidato a primeiro-ministro por unanimidade.

Fonte oficial do partido confirmou depois que a coligação para as próximas legislativas será apenas com o CDS-PP.

Nas listas distribuídas aos conselheiros nacionais e a que a agência Lusa teve acesso, além dos lugares do PSD, aparecem alguns lugares a azul, sem a referência ao partido a que pertencem, ao contrário do que aconteceu em 2024, onde se apontava que seriam de candidatos do CDS-PP e do PPM.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, anunciou esta quarta-feira que vai propor ao Conselho Nacional uma coligação pré-eleitoral nas próximas legislativas com o CDS-PP, sem nunca referir o Partido Popular Monárquico (PPM).

“É muito importante quando o primeiro-ministro está na berlinda e está a ser alvo de grandes pedradas. Só se atira pedras às árvores que dão frutos”, afirmou o líder do PSD/Madeira, que voltou a vencer as eleições na região no passado domingo.



Na votação, não houve nem abstenções, nem votos contra, com Albuquerque a saudar a aprovação “por unanimidade e por aclamação”, já que houve aplausos e gritos “PSD, PSD”.

Por seu lado, o Conselho Nacional do CDS-PP aprovou uma proposta que prevê que o partido concorra às legislativas coligado com o PSD nos círculos do continente, Madeira e emigração e que o PPM se junte apenas nos Açores.

De acordo com fontes presentes na reunião, que decorre à porta fechada na sede do partido, em Lisboa, os conselheiros nacionais aprovaram esta proposta por unanimidade.

O CDS-PP vai voltar a indicar o presidente, Nuno Melo, e o vice-presidente e líder do grupo parlamentar, Paulo Núncio, para integrar as listas de candidatos a deputados na coligação com o PSD às eleições legislativas de maio.

Fontes presentes na reunião transmitiram à Lusa que Nuno Melo, que é atualmente ministro da Defesa Nacional, vai ser candidato a deputado pelo Porto e Paulo Núncio vai integrar a lista por Lisboa.



Em 2024, PSD, CDS-PP e PPM fizeram uma coligação pré-eleitoral, a Aliança Democrática (AD), que venceu as legislativas de 10 de março, por uma diferença de 50 mil votos sobre o PS.