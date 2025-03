Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de "fugir" a debates. Montenegro pede respeito por coligação com CDS

O PS não se vai opor, formalmente, ao modelo planeado pelas televisões, mas o secretário-geral do partido realça que vai participar "m todos os debates televisivos com os restantes líderes partidários ou de coligação". "É assim que deve ser", acrescenta.

Em reação, na sua conta no X (antigo Twitter), o líder do PS diz que Montenegro "revela medo e um padrão preocupante num candidato a primeiro-ministro". Para Pedro Nuno Santos, o primeiro-ministro demissionário está a dividir "entre partidos de primeira e de segunda".

Segundo o "Expresso" , o modelo proposto por RTP, SIC e TVI será semelhante ao das últimas eleições legislativas, de março do ano passado. Nuno Melo, líder do CDS, foi indicado pela AD para substituir Montenegro em três dos frente a frente que vão decorrer, à partida, entre 8 e 28 de abril.

Pedro Nuno Santos acusa Luís Montenegro de "fugir ao debate", por optar por não participar nos debates com Bloco de Esquerda (BE), o Livre e o PAN, sendo a Aliança Democrática (AD) representada por Nuno Melo nos três duelos televisivos.

Cerca de duas horas depois das críticas do líder da oposição, Luís Montenegro respondeu, também através das redes sociais, para garantir que não foge "a nenhum debate, mas a Democracia deve respeitar que numa coligação possam intervir todos os parceiros com representação parlamentar", defendendo assim a presença do CDS.

O líder do PSD realça, ainda, que a campanha eleitoral "não acabará sem me cruzar em debate com todos", numa alusão aos dois debates que vão envolver todos os partidos com assento parlamentar - um acontecerá na televisão e outro será o Debate das Rádios.

"No último ano participei em 18 debates na Assembleia da República com todos os líderes partidários", acrescentou, ainda.