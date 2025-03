Ativista que atingiu Luís Montenegro com tinta condenado a multa de 1600 euros

O ativista climático que, em 2024, atingiu com tinta verde Luís Montenegro foi esta quinta-feira condenado a pagar uma multa de 1.600 euros, por ter estragado a roupa do então candidato a primeiro-ministro e de uma fotógrafa do CDS.

O Tribunal Local de Pequena Criminalidade de Lisboa considerou o estudante universitário, de 19 anos, culpado de dois crimes de dano e absolveu-o de um outro, relacionado com o vestuário do polícia que, na altura, o agarrou para o deter.

Carmo Afonso, advogada do ativista climático que atirou tinta verde a Luís Montenegro, já anunciou que vai recorrer da decisão.



Vicente Fernandes, ativista da Greve Climática Estudantil, fica ainda obrigado em indemnizar em 958 euros o atual primeiro-ministro e em 527, mais juros de mora, a fotógrafa do CDS.

A ação de alerta para a causa climática aconteceu em 28 de fevereiro de 2024, na FIL, em Lisboa, durante a campanha eleitoral para as Legislativas de 10 de março de 2024.