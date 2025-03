​Hernâni Dias para deputado? Frente Cívica pede explicações a Montenegro

A associação Frente Cívica considera que a indicação do ex-secretário do Estado Hernâni Dias para as listas de candidatos a deputado do PSD carece de explicações a Luís Montenegro.

O ex-secretário do Estado da Administração Local, que se demitiu depois de suspeitas relacionadas com a nova lei dos solos, é o cabeça de lista dos social-democratas por Bragança.

"Seria útil o primeiro-ministro explicar porque é que uma pessoa que não serve para governante serve para deputado, até porque são cargos diferentes e ele pode achar que o que que o critério pode ser menos exigente”, diz à Renascença o vice-presidente da Frente Cívica, João Paulo Batalha.



"O que isto mostra, de facto, é que o Governo não tem especiais preocupações éticas, mas não deixa de ter alguma coerência com a forma como o governo foi gerindo estes casos”, completa Batalha.

Para o vice-presidente da Frente Cívica, Luís Montenegro está apenas a recompensar Hernâni Dias pelo facto de se ter demitido, afastando assim um problema ao governo.

“Luís Montenegro está a recompensá-lo pelo sacrifício que ele fez de se demitir. O que significa, ainda para mais ao lado dos casos do primeiro-ministro, que o PSD e o Governo não valorizam estas questões do foro ético e responderam unicamente a uma pressão mediática."