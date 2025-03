Louçã, Rosas e Fazenda entram num bar. Querem estancar "neofascismo que ameaça devastar a esquerda"

Os fundadores do Bloco de Esquerda (BE) Francisco Louçã, Fernando Rosas e Luís Fazenda alertaram esta quinta-feira para o "neofascismo que ameaça devastar a esquerda", ambicionando um "reforço muitíssimo substancial" do partido no parlamento após as legislativas antecipadas de maio.

"Hoje, de certo modo, - não é um capítulo segundo no Bloco de Esquerda, mas é um novo momento - nós precisamos de, rapidamente, combater o neofascismo. O neofascismo ameaça, igualmente, derrotar, isolar e devastar a esquerda, e não apenas isso, arrastar nesse movimento todos os direitos constitucionais, toda a democracia política, toda a capacidade de resistência e de autodeterminação do povo português", alertou Luís Fazenda, dirigente do BE que vai encabeçar a lista do partido pelo distrito de Aveiro.

Os três fundadores do BE juntaram-se esta quinta-feira, num bar em Lisboa, para um encontro intitulado "Porquê agora?", aludindo ao seu regresso às listas do partido, mais de uma década depois.

Recuando ao ano de fundação do BE, em 1999, Fazenda lembrou que o partido surgiu com a urgência de "combater o neoliberalismo que abria caminho à direita" e foi "uma barreira a essa circunstância negativa".

"As ameaças não são vãs, elas preparam-se no tempo para aqueles que, incautamente, um dia dizem ah, isto aconteceu. Mas não pode ser assim, e nós cá estamos para esta nova urgência", acrescentou o bloquista.

Francisco Louçã, cabeça de lista do partido em Braga e antigo coordenador dos bloquistas entre 2005 e 2012, manifestou a sua vontade de que o partido tenha "um reforço muitíssimo substancial" nas eleições, o que significa "muito mais presenças no parlamento", onde atualmente os bloquistas têm cinco deputados.

"Isso será decidido pelas eleitoras e pelos eleitores. Vamos à luta. Estamos dispostos, preparados, capazes de fazer uma luta toda", apelou, afirmando que o partido "não vai com medo nenhum para esta campanha".