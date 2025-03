Segurança Social em risco? "Não lhes liguem", ironiza Governo

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, pede aos eleitores para não ligarem ao que diz o líder do PS, Pedro Nuno Santos, que esta quinta-feira afirmou que o sistema da Segurança Social está em risco com a AD no poder.

No final do Conselho de Ministros, na sede do Governo, António Leitão Amaro acusa os socialistas de acenar com medo e de falta de propostas para esta área. O dirigente do PSD acredita que "quando faltam ideias, abundam invenções".

"O compromisso com a estabilidade e confiança da Segurança Social é sério. A quem quer agitar medos, simplesmente dizemos aos pensionistas portugueses, não lhes liguem, porque não têm mais nada para dizer", desfere o ministro da Presidência.