Autarcas do PSD defendem “idoneidade” de Hernâni Dias

Dois dias depois de serem conhecidos os cabeças de lista do PSD às eleições legislativas de maio, os autarcas social-democratas (ASD) vêm a terreiro defender Hernâni Dias, que encabeça a lista por Bragança, após ter-se demitido do Governo, na sequência da criação de duas empresas imobiliárias.

Em comunicado, os ASD expressam “profunda indignação” pelas recentes declarações do líder do PS, Pedro Nuno Santos, sobre a candidatura de Hernâni Dias como cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Bragança e contra-atacam: “Estamos todos recordados dos motivos pelos quais o atual líder do PS saiu do governo de António Costa”.

Os autarcas recordam as polémicas associadas ao processo TAP, “em particular quando, de forma pouco convencional, decidiu uma indemnização de 500 mil euros por WhatsApp”, refere o comunicado.