"Estou bem, foi uma arritmia cardíaca". Montenegro deixa hospital

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, deixou o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, pelas 20h40 desta sexta-feira, depois de várias horas de internamento devido a uma arritmia cardíaca.

"Estou bem. Podem estar tranquilos", disse aos jornalistas o chefe do Governo, que saiu na viatura oficial ao lado do motorista.



"Foi um episódio de arritmia cardíaca que me aflige de quando em vez, muito esporadicamente, mas ao ter sentido os sintomas não tive alternativa", adiantou Luís Montenegro.

O primeiro-ministro explica que vai descansar durante o fim de semana e "retomar a agenda normal na segunda-feira".

Questionado pelos jornalistas sobre qual o tratamento indicado pelos médicos, Montenegro responde: "um tratamento muito normal".

O primeiro-ministro deu entrada no Hospital Santa Maria esta sexta-feira pelas 13h00 e foi encaminhado para a cardiologia.

A informação foi avançada ao final da tarde pelo presidente do Conselho de Administração da ULS de Santa Maria, Carlos Martins, à agência Lusa e confirmada pela Renascença.

"Sensivelmente às 13h00, o primeiro-ministro deu entrada no hospital e, em função da sintomatologia, foi dirigido à cardiologia onde está ainda internado. Mas o prognóstico é favorável e espera-se que tenha alta nas próximas horas", afirmou.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já falou com o primeiro-ministro, adianta a SIC Notícias.

Luís Montenegro, de 52 anos, tinha participado esta sexta-feira numa reunião com os municípios envolvidos no projeto Parques Cidades do Tejo. Sentiu um desconforto na zona do peito e foi levado para o hospital.



Durante a tarde, o primeiro-ministro tinha prevista a participação na inauguração da Área de Localização Empresarial da Benedita, em Alcobaça.



O problema de saúde do primeiro-ministro acontece numa altura em que o Governo está em gestão, após o chumbo da moção de confiança e dissolução da Assembleia da República.