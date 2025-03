Marcelo apressa saída de evento para se informar sobre saúde de Montenegro

O Presidente da República saiu esta sexta-feira apressadamente do Centro de Congressos de Lisboa, após saber que o primeiro-ministro estava internado no Hospital de Santa Maria, referindo que ia informar-se do seu estado de saúde.

Estava previsto que Marcelo Rebelo de Sousa falasse aos jornalistas depois de discursar no encerramento do 8.º Congresso Nacional da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), mas no fim deste evento, cerca das 19h30, soube do internamento de Luís Montenegro no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O chefe de Estado saiu do Centro de Congressos de Lisboa em passo acelerado, sem falar à comunicação social, justificando-se: "Não levem a mal, mas eu tenho de sair porque o primeiro-ministro foi internado".

Interrogado se tinha alguma informação sobre o estado de saúde do chefe do Governo PSD/CDS-PP, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Não sei, vou saber".

Entretanto, o Presidente da República já falou com o primeiro-ministro, indica a SIC Notícias.



O primeiro-ministro está internado no hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde deu entrada esta sexta-feira pelas 13h00 e foi encaminhado para a cardiologia, mas tem prognóstico favorável e deverá ter alta nas próximas horas.



A informação foi avançada pelo presidente do Conselho de Administração da ULS de Santa Maria, Carlos Martins, à agência Lusa e confirmada pela Renascença.