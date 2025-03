Montenegro agradece "excelência do atendimento médico e competência dos profissionais do SNS"

O primeiro-ministro agradeceu esta sexta-feira "a excelência do atendimento médico e a competência dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde", depois de ter estado algumas horas no hospital de Santa Maria para tratar "um episódio de arritmia cardíaca".

"É com tranquilidade que estou a caminho de casa para descansar no fim de semana, depois de uma passagem pelo Hospital de Santa Maria, onde tratei um episódio de arritmia cardíaca. Mais uma vez testemunhei a excelência do atendimento médico e a competência dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado a todos e aproveito para agradecer também as muitas mensagens de carinho que recebi", escreveu na rede social X, cerca de 40 minutos depois de ter tido alta hospitalar.