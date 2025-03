Montenegro não vê impedimentos à candidatura de Hernâni Dias nas legislativas

Em declarações aos jornalistas após uma reunião com os municípios envolvidos no projeto Parques Cidades do Tejo, o primeiro-ministro Luís Montenegro refere que a escolha de Hernâni Dias como cabeça de lista da Aliança Democrática pelo distrito de Bragança não tem nada a ver com a sua demissão do Governo, após a polémica associada à Lei dos Solos, do qual o antigo secretário De Estado poderia beneficiar.

“Hernâni Dias pediu a demissão num contexto do exercício das funções do Governo, que não exerce neste momento, portanto não há nenhuma razão para ele estar diminuído na sua capacidade de poder representar, no caso do círculo de Bragança, a sua população, o seu território e o país, enquanto deputado na Assembleia da República”, refere o atual chefe do executivo.

Nas mesmas declarações, Luís Montenegro desvaloriza as críticas apresentadas pela oposição de que Nuno Melo teria sido escolhido para representar a AD nos debates com os líderes do Bloco de Esquerda, Livre e PAN, uma vez que o primeiro-ministro estaria com medo.

Em resposta à oposição, Montenegro afirma que “parece que quem está com medo de debater é quem apresenta problemas à participação do presidente do CDS nos debates. Eu, por mim, como líder desta coligação, estou muito tranquilo porque sei que Nuno Melo, nos debates em que participará, vai representar muito bem a proposta política da Aliança Democrática”.

Questionado se o projeto Parques Cidades do Tejo seria uma forma de propaganda política, o chefe do executivo explica que era um projeto que “já estava previsto” no calendário político.

“Este, em concreto, estará na pasta de transição para o próximo governo, seja ele qual for, como estará também nas transições que ocorrerão em Setembro/Outubro para os executivos municipais todos os projetos que as câmaras municipais têm e que, portanto, passarão para os mandatos seguintes”, refere Luís Montenegro.

Para o primeiro-ministro, o cumprimento da agenda política planeada não está associado ao contexto política, com eleições legislativas marcadas para 18 de maio.