Rui Tavares critica falta de ética na escolha de Hernâni Dias para cabeça de lista

O porta-voz do Livre Rui Tavares criticou esta sexta-feira a escolha de Hernâni Dias para cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP em Bragança, concluindo que para o primeiro-ministro "a ética é uma batata".

"Eu fiquei muito surpreendido com o facto de Hernâni Dias ser candidato por Bragança, porque me parece que, basicamente, para Luís Montenegro, a ética é uma batata", sustentou Rui Tavares em declarações aos jornalistas na Futurália, em Lisboa, depois de ser questionado sobre as escolhas da coligação PSD/CDS-PP para as próximas legislativas.

Hernâni Dias demitiu-se de secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território em dia 28 de janeiro, depois de ter sido noticiado pela RTP que criou duas empresas imobiliárias já enquanto governante, responsável pelo decreto que altera o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a polémica lei dos solos.

"O secretário de Estado, que cometeu uma imprudência, que lhe valeu sair do Governo, passado uns dias é reciclado. Essa pode ser a única coisa que talvez a gente ache bem, porque gosta da reciclagem, e é candidato outra vez", ironizou o líder do Livre.

Rui Tavares sublinhou a importância da ética para o seu partido, considerando que não é, "como alguns estão a tentar fazer convencer", um luxo e um assunto de menor importância para os portugueses.

O líder do Livre disse também que irá propor que, no futuro, os governantes, antes de tomarem posse, se apresentem numa audição parlamentar para apurar a existência de conflitos de interesse nas escolhas do executivo, tal como acontece no Parlamento Europeu.

"Todos os conflitos de interesses ficam apanhados ao início, e se não forem, é porque o ministro ou a ministra mentiram. E também, de qualquer forma, se não se aguentarem a enfrentar uma audição parlamentar, é porque não são bons ministros nem boas ministras", atirou.

Ao longo desta manhã, Rui Tavares, à semelhança dos líderes do PS, BE e PAN estiveram em contacto com os jovens que participam na Futurália, junto das bancadas que os partidos e as suas juventudes partidárias têm no evento que decorre na Feira Internacional de Lisboa.

Esta presença em simultâneo dos líderes partidários acabou por gerar um encontro entre o líder do PS, Pedro Nuno Santos, e Rui Tavares, que culminou com ambos a jogar videojogos na banca do Livre.

Pedro Nuno Santos encontrou-se também com os deputados da IL, Rodrigo Saraiva, Mário Amorim Lopes e Joana Cordeiro no espaço dos liberais, onde conversaram durante alguns minutos, entre interações com os jovens presentes na feira.