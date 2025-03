Uma ponte, um túnel, um aeroporto, uma ópera e 25 mil casas. Governo quer criar grande metrópole no Tejo

O Governo quer avançar com o projeto Parque Cidades do Tejo que quer unir as margens do Arco Ribeirinho com intervenções em Almada, Barreiro, Seixal, Lisboa, Oeiras, Loures Montijo e Benavente.

O projeto que prevê a construção de 25 mil casas e a criação de 200 mil postos de trabalho foi apresentado esta sexta feira aos presidentes dos municípios pelo ministro da Habitação e Infraestruturas numa reunião onde esteve também o presente o primeiro-ministro e o ministro das Finanças.

No total, a área de intervenção urbanística estende-se por 4500 hectares - o equivalente a 55 vezes a Parque Expo - de acordo com o comunicado enviado pelo Governo.

A grande metrópole projetada tem quatro eixos: Arco Ribeirinho Sul, Aeroporto Humberto Delgado e Cidade Aeroportuária.

Além de espaços para a habitação, o Parque Cidades do Tejo terá ainda espaços de lazer, investigação e cultura. O Governo dá o exemplo de uma "ópera Tejo, um Centro de Congressos Internacional e a Cidade Aeroportuária".

Nos objetivos apresentados, o executivo prevê ainda a construção de duas novas travessias do Tejo - a terceira travessia do Tejo e o túnel Algés - Trafaria; ainda um aeroporto único de cariz expansível com capacidade para 100 milhões de passageiros e avanços na ferrovia de alta velocidade.



Em comunicado o Governo diz que o objetivo é ainda aumentar a oferta de transporte púbico de 24% para 35% com um reforço de investimento de mais de 3,8 mil milhões de euros com um apoio ao transporte público e à política tarifária de 328 milhões de euros/ano.

O Governo quer criar a Sociedade Parque Cidades do Tejo S.A - uma empresa detida a 100% pelo Estado.

Diz o executivo em comunicado que o projeto terá uma dotação inicial de 26 mil e 500 milhões de euros com uma gestão dividida entre o Estado e os municípios.

Veja os objetivos em pormenor:

Eixo Arco Ribeirinho Sul (Almada, Seixal, Barreiro)

-519 hectares de área de intervenção

-15 km frente de rio

- 8 mil novas habitações de acordo com PDM vigentes

- Mais 20 mil habitações (exercício prospetivo)

- 800 mil m2de equipamentos

- 2.300.000 m2 destinados ao setor terciário/atividades económicas

- 94 mil empregos gerados

Eixo Ocean Campus (Oeiras e Lisboa)

- 90 hectares de área de intervenção

- 180 mil m2 terciário

- 181 mil m2 equipamentos

- 15 mil empregos gerados

- Parque urbano

Eixo Benavente-Montijo - Cidade Aeroportuária

- Mais de 3 mil hectares de intervenção

- Ligação direta através da ferrovia de alta velocidade e das principais rodovias para Norte e Sul

- Nova cidade aeroportuária

-Ciência e indústria náutica

Infraestruturas e Mobilidade

- Expansão das redes de transportes públicos Metro de Lisboa

- Mais 30 km de linhas

- Mais 35 estações

- 1.524 milhões de investimento em curso

- 31 mil toneladas/ano CO2 reduzido

- 46 milhões de novos pax/ano

LIOS – Linha Intermodal Sustentável

- LIOS Ocidental

- LIOS Oriental

- Mais 24 km de linhas

- Mais 37 estações

- Cerca de 490 milhões

SATUO

- Mais 9 km de linhas

- Mais 14 estações

- 112 milhões de investimento Metro Sul do Tejo

- Mais 50 Km de linhas

- 350 milhões de euros (investimento lado Poente)

Transtejo Soflusa

- Novas rotas e novos terminais

- 96 milhões para navios e sistemas de carregamento

- 14 milhões para renovação de terminais e estações Linha de Alta Velocidade Lisboa-Madrid (Fase 2 -Lisboa > Évora)

- 2 .800 milhões de investimento

Duas novas travessias do Tejo

- 3 mil milhões de investimento na TTT Chelas Barreiro



- 1.500 milhões de investimento no Túnel Algés-Trafaria