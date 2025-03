PCP. Portugal precisa de "kit" vida melhor" e não de "kits de sobrevivência"

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, disse este sábado que o país precisa de um "kit vida melhor" e não de "kits de sobrevivência", evocados esta semana pela Comissão Europeia, defendendo "nem um cêntimo" para a guerra.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"O país, a vida de cada um não precisa de "kits" de sobrevivência das guerras deles, precisa isso sim de um "kit" da vida melhor, da vida justa a quem põe o país a funcionar, quem trabalhou uma vida inteira, os jovens, a que a maioria tem direito", afirmou Paulo Raimundo, no discurso de encerramento da XII Assembleia da Organização Regional de Braga, que decorreu numa escola nas Taipas, concelho de Guimarães.

Segundo o líder do PCP esse "kit vida melhor" é o "kit" das vidas que contam, o kit das soluções que fazem a diferença naquilo que realmente conta: a vida das pessoas".

A Comissão Europeia aconselhou esta semana os cidadãos europeus a manyterem em casa um "kit" de emergência com água e mantimentos para três dias para casos de emergência - por causas naturais, como incêndios ou inundações, ou humanas, como acidentes ou conflitos -, ficando a preparação do executivo europeu para julho, quando se começa a debater o próximo orçamento plurianual.

"Choque salarial, casas para morar, tempo para viver, para brincar e educar os filhos. Dignidade para com quem trabalhou uma vida inteira, saúde para todos, só com um SNS [Serviço Nacional de Saúde] forte. É este o "kit" para a vida melhor que se impõe, são estas as respostas a dar, é este o compromisso do PCP e da CDU, a força que conta naquilo que conta: a vida das pessoas", defendeu Raimundo.