Pedro Duarte diz que "não há razão para ter qualquer espécie de preocupação" com Montenegro

O ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, disse este sábado no Porto que não há razão para "qualquer alteração de planos" em relação à chefia do Governo por Luís Montenegro e à sua participação na campanha das Legislativas.

"Com toda a abertura e sinceridade, acho que não temos nenhuma razão para ter qualquer espécie de preocupação. Não imaginamos que vá haver qualquer alteração de planos que estavam previamente previstos", disse Pedro Duarte aos jornalistas, depois de visitar as obras da futura sede da Associação de Futebol do Porto.

"O senhor primeiro-ministro vai continuar a exercer a sua função de líder da governação sem qualquer mudança. E, quando chegar o momento, vai com certeza fazer uma campanha eleitoral", reforçou o ministro que tem a tutela do Desporto.



Nestas circuntâncis, Pedro Duarte reafirma que Luís Montenegro regressará ao trabalho pleno na segunda-feira.

Questionado pelos jornalistas sobre o facto do primeiro-ministro ter dado entrada no Hospital de Santa Maria sem passar pelas urgências, Pedro Duarte disse desconhecer o assunto: "Não tenho conhecimento e também, se tivesse, acho que não é tema para estarmos a discutir em público."

Pedro Duarte não quis também pronunciar-se sobre a sua eventual candidatura à Câmara do Porto, nas próximas eleições autárquicas.

Luís Montenegro esteve internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, na sexta-feira devido a uma arritmia cardíaca. O primeiro-ministro deu entrada na unidade pelas 13h00 e teve alta pouco depois das 20h00.