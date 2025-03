Pedro Nuno Santos: Portugal não tem "estabilidade política com um primeiro-ministro envolto em suspeitas"

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, considerou este sábado a investigação do Ministério Público à maior obra pública de Espinho envolvendo o escritório de Luís Montenegro como sendo o "caso mais grave" desde que a crise política começou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Eu aquilo que vos queria dizer é que temos um problema de seriedade e transparência no topo do governo e a pergunta que temos todos de fazer é se queremos ter um primeiro-ministro, que em funções se manterá envolto num clima e ambiente de suspeitas e de dúvidas" afirmou Pedro Nuno Santos aos jornalistas à margem da convenção autárquica da concelhia de Castelo Branco do PS.

O semanário Expresso divulgou que o Ministério Público está a investigar adjudicações na Câmara de Espinho, incluindo a requalificação do canal ferroviário da cidade, com base numa denúncia anónima e que o escritório SP&M, onde Luís Montenegro foi sócio até 2022, consta dos denunciados no inquérito.