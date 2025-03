IL aprova listas de candidatos com Rodrigo Saraiva número dois em Lisboa

O Conselho Nacional da IL aprovou este domingo as listas de candidatos a deputados do partido, confirmando Rui Rocha como cabeça de lista por Braga e com Rodrigo Saraiva a surgir como número dois em Lisboa, onde Mariana Leitão é cabeça de lista.

Miguel Rangel, secretário-geral do partido, é número dois no Porto, em substituição da Patrícia Gilvaz, numa lista liderada por Carlos Guimarães Pinto, fundador e ex-líder do partido.

Rodrigo Saraiva, 48 anos, na anterior legislatura foi líder parlamentar e vice-presidente da Assembleia da República.

Miguel Rangel, 49 anos, juntou-se à Iniciativa Liberal em janeiro de 2017, quando esta ainda era uma associação e participou na fundação do partido, em novembro de 2017, segundo o comunicado divulgado no final da reunião.

Entre os cabeças de lista às legislativas, 22 no total, que já tinham sido divulgados anteriormente pela IL, consta o atual presidente do partido, Rui Rocha, que, seguindo a proposta da direção, é "número um" no círculo eleitoral de Braga, à semelhança do que aconteceu em 2022 e 2024.

A líder parlamentar e candidata presidencial Mariana Leitão foi confirmada a encabeçar a lista da IL no círculo eleitoral de Lisboa.

Na reunião, que começou cerca das 10:30 e que decorreu em Braga, o Conselho Nacional da IL, órgão máximo do partido entre convenções, aprovou também as linhas programáticas com vista às eleições de 18 de maio, num documento em que destaca o que considera necessário para "Acelerar Portugal".

O primeiro passo para esse objetivo do programa da IL é modernizar o Estado, que diz "deve assegurar as suas funções essenciais", com a defesa, a segurança, a justiça, a garantia de acesso universal à saúde e à educação, as infraestruturas e os transportes como prioridade, "reforçando-se a sua capacidade nessas áreas e eliminando ou reduzindo a sua presença naquelas em que não é necessária, nem desejável".

Recuperar a confiança nas instituições é o segundo objetivo, propondo o partido de Rui Rocha uma reforma do sistema eleitoral, lembrando que em 2024, mais de 770 mil votos não elegeram qualquer deputado, e onde inclui várias medidas noutras vertentes como nomeações independentes para o Banco de Portugal, ampliar as competências da CReSAP e olhar para a regulamentação da atividade de "lobbying".

O terceiro objetivo é romper com a estagnação económica, diz o partido, insistindo num "novo modelo económico, fundado na liberdade, na concorrência e na responsabilidade" e "um sistema fiscal que valorize o trabalho".

A IL, como Rui Rocha tinha já adiantado, propõe uma redução e simplificação do IRS e medidas para aumentar a transparência e reforçar a confiança dos contribuintes no Estado, como "a criação da Conta Fiscal Individual, uma ferramenta que permitirá a cada cidadão saber quanto paga em impostos e como esses recursos são aplicados".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou numa comunicação ao país que as eleições legislativas antecipadas vão realizar-se em 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo PSD/CDS-PP, que viu a sua moção de confiança chumbada no parlamento.