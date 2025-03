Governo quer deportações mais rápidas de imigrantes em situação irregular

O Governo quer tornar mais célere a deportação de imigrantes em situação irregular. O ministro da Presidência considera que o atual regime não funciona.

Na apresentação das propostas ao Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, Leitão Amaro defendeu mais recursos e prazos mais curtos para afastar quem não cumpra as regras nacionais.

O governante quer também "concentrar na PSP todo o processo e as decisões" e construir centros de instalação temporária, onde ficam detidos os visados.

O número de crimes relacionados com imigração ilegal registou no ano passado o valor mais baixo dos últimos 10 anos, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).

De acordo com o documento apresentado esta segunda-feira no Conselho Superior de Segurança Interna, foram registados no ano passado 343 crimes relacionados com imigração ilegal em Portugal, menos 144 do que em 2024, o que representa uma descida de 29,6%. Há 10 anos, o número foi de 541.

Outra descida verifica-se no número de detidos, com 12 detidos por tráfico de pessoas (menos 11 do que em 2023) e oito detidos por auxílio à imigração ilegal (menos 34 do que em 2023).