Mariana Vieira da Silva encabeça lista do PS por Lisboa

A ex-ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva é o nome indicado pela Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) para encabeçar a lista do PS às eleições legislativas de maio.

O nome da dirigente socialista foi aprovado esta segunda-feira à noite na reunião da Comissão Política distrital do partido e volta assim a ser a número um.

Em segundo lugar na lista a que a Renascença teve acesso surge o deputado e membro do Secretariado Nacional do PS Pedro Delgado Alves e em terceiro o deputado e ex-secretário de Estado Miguel Cabrita.

Da lista aprovada pela Comissão Política da FAUL constam ainda os nomes de Edite Estrela, que surge em quarto lugar e o de Sérgio Sousa Pinto em quinto.

De notar que Marcos Perestrello, membro do Secretariado Nacional do PS, está fora da lista por Lisboa. Nas eleições legislativas de 2024, o atual vice-presidente do Parlamento surgiu em segundo na lista, à frente de Fernando Medina. Esta segunda-feira, o ex-ministro das Finanças comunicou ao líder do partido, Pedro Nuno Santos, que não está disponível para integrar as listas às legislativas de maio.













(em atualização)