Montenegro afirma que a sua perceção de segurança "não mudou"

"A criminalidade geral diminuiu no ano de 2024, 4,6%. A criminalidade grave e violenta aumentou 2,6% também em 2024. Há crimes que tiveram oscilações desfavoráveis outros que tiveram oscilações de diminuição, o que não significa que nós estejamos satisfeitos com a sua ocorrência", afirmou Luís Montenegro.

"A minha opinião não mudou", afirmou Luís Montenegro, quando questionado sobre se este relatório muda a sua perceção de segurança foi alterado pelos dados agora conhecidos. O primeiro-ministro alerta que o país não pode ficar "à sombra" de ser um país considerado seguro, e que deve por isso continuar a investir em segurança de proximidade.

O líder do PSD e recandidato a primeiro-ministro reitera que Portugal continua a ser "um dos países mais seguros da Europa e do mundo", mas avisa que "não podemos viver à sombra desse contexto, temos de estar muito atentos".

O líder do Governo considera que "temos [Governo] todas as razões para continuar a investir na segurança, no policiamento de proximidade, na prevenção das condutas criminais que são geradoras do sentimento de insegurança que muitos portugueses sentem no seu dia-a-dia", insistindo na perceção de insegurança, que marcou o debate público nos últimos meses.