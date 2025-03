Nuno Melo diz que oposição tem medo de debater consigo

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, considerou esta segunda-feira que a única explicação para a oposição não querer participar nos debates para as legislativas de maio, em que representará a coligação com o PSD, é o medo.

Questionado pelos jornalistas, à margem da cerimónia de corte da primeira peça para a construção do primeiro de seis Navios Patrulha Oceânicos (NPO) de terceira geração, Nuno Melo disse encarar a posição do BE, Livre e PAN com normalidade porque "o receio faz parte da vida".

"O medo faz parte da natureza humana, mas eu cá estarei para debater com quem queira, quando queiram, sendo que a democracia é feita disso mesmo. Nesta coligação de dois partidos há, de facto, duas visões que confluem num projeto para Portugal e que devem ser expressas pelos líderes dos partidos. Eu lá estarei [nos debates] com toda a certeza, sem problema nenhum", frisou.

A Aliança Democrática quer dividir a participação nos debates televisivos entre Luís Montenegro e Nuno Melo, com o líder do CDS a debater com os líderes do Bloco de Esquerda, Livre e PAN.

A intenção tem provocado críticas destes partidos, que têm recusado ir a debate com Nuno Melo. Pedro Nuno Santos acusou o primeiro-ministro de "fugir ao debate" por "medo", num "padrão preocupante", enquanto Rui Rocha, líder da IL, apontou que a recusa de Luís Montenegro "não é aceitável".