PS de Setúbal indica Mendonça Mendes como número 1 às legislativas. Pedro Nuno tem palavra final

A Comissão Política Nacional do PS reúne-se na quarta-feira para aprovar as listas de candidatos do partido às eleições de maio.

A distrital do PS de Setúbal aguarda, agora, pela decisão final do secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, sobre a escolha do cabeça de lista.

O PS de Setúbal indicou o deputado e dirigente do Secretariado Nacional do partido António Mendonça Mendes como número 1 da lista de candidatos às eleições legislativas de 18 de maio. A Comissão Política distrital aprovou este fim-de-semana a proposta que terá de ser ratificada pela direção nacional.

A Renascença sabe que há algum desconforto entre os coordenadores do PS deste círculo, que trabalham diretamente com as comunidades portuguesas residentes no estrangeiros pela indefinição até agora pela escolha do cabeça de lista.

Em 2024, pelo círculo da Europa, os socialistas obtiveram 38.061 votos, mais dois mil do que nas eleições anteriores, resultando na eleição de Paulo Pisco.

Braga ainda é uma incógnita. E Carneiro também

Renascença sabe que, até agora, não foi contactado pela direção nacional. Braga é o único círculo eleitoral pelo qual o ex-ministro do PS José Luís Carneiro admite ser cabeça de lista, tal como o jornal Observador já avançou . A intenção do dirigente socialista mantém-se e asabe que, até agora,pela direção nacional.

Carneiro foi cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Braga nas eleições de 2024 e quer repetir o lugar, tendo em conta que o outro círculo pelo qual admitia correr, o Porto, já tem cabeça de lista atribuído, o ex-diretor executivo do SNS, Fernando Araújo.

A direção nacional tem atirado a decisão sobre a escolha dos cabeças de lista para a reunião da Comissão Política Nacional de quarta-feira à noite.

É ainda incerto o destino de ex-ministros como Fernando Medina e Mariana Vieira da Silva, sendo que a dirigente do Secretariado Nacional foi uma das convidadas para o debate temático sobre Saúde que decorreu na semana passada na sede do partido, com vista à atualização do programa eleitoral.

Quanto a Elza Pais, presidente das Mulheres Socialistas, está dada como certa para encabeçar a lista do PS por Viseu, tendo no segundo lugar o presidente da federação distrital, Armando Mourisco, e, em terceiro lugar o ex-secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, um homem próximo de Pedro Nuno Santos.