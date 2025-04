Carneiro e Leitão Marques recusam ser cabeças de lista do PS por Coimbra

Os ex-ministros José Luís Carneiro e Maria Manuel Leitão Marques recusaram esta terça-feira ser cabeça de lista do PS por Coimbra às eleições legislativas de maio, sabe a Renascença.

Esta recusa da antiga eurodeputada socialista e ex-ministra da Presidência implica a necessidade de os dirigentes locais do partido procurarem um novo nome para encabeçar a lista.

O ex-ministro da Administração Interna José Luís Carneiro surgiu como hipótese. O dirigente socialista já foi, entretanto, sondado pelo próprio líder do PS, Pedro Nuno Santos, para ser cabeça de lista por Coimbra, mas também recusou, sabe a Renascença.

De resto, Carneiro esteve durante a tarde desta quarta-feira na sede do PS, em Lisboa, onde participou na última sessão temática do partido, sobre segurança interna e justiça, com vista à atualização do programa eleitoral, precisamente sentado ao lado direito de Pedro Nuno Santos.

A Federação do PS de Coimbra esperava por esta conversa do secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, com José Luís Carneiro, que tem sido apontado para encabeçar a lista por Braga, o mesmo círculo pelo qual foi eleito nas legislativas de 2024.

A Renascença sabe que Carneiro tem estado a ser pressionado por alguns socialistas que lhe são próximos a aceitar ser cabeça de lista por Coimbra, no caso de Braga falhar, mas o ex-ministro mantém que só aceita encabeçar o círculo eleitoral minhoto.

Fonte do PS de Braga garante à Renascença que José Luís Carneiro comunicou "a quem de direito" que, "dada a relação que tem com as instituições da sociedade civil" - a Universidade, o Politécnico, as empresas e autarcas - "neste momento", só poderia encabeçar a lista por Braga.

A mesma fonte refere que "há semanas" que pessoas de Braga transmitiam a Carneiro a vontade de que fosse na lista pelo distrito e que "todo o interior do distrito tem grandes ligações com vários territórios do Porto e há mais de 25 anos que há temas do desenvolvimento que são tratados em conjunto".