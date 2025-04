Maria Manuel Leitão Marques recusa ser cabeça de lista do PS por Coimbra, Carneiro pode ser hipótese

A ex-ministra da Presidência Maria Manuel Leitão Marques recusou esta terça-feira ser cabeça de lista do PS por Coimbra às eleições legislativas de maio, sabe a Renascença.

Esta recusa da antiga eurodeputada socialista implica a necessidade de os dirigentes locais do partido procurarem um novo nome para encabeçar a lista e o ex-ministro da Administração Interna José Luís Carneiro surge como hipótese.

A Federação do PS de Coimbra espera agora por uma conversa do secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, com José Luís Carneiro, que tem sido apontado para encabeçar a lista por Braga, o mesmo círculo pelo qual foi eleito nas legislativas de 2024.

De resto, a Renascença sabe que Carneiro estará a ser pressionado por alguns socialistas que lhe são próximos a aceitar ser cabeça de lista por Coimbra, no caso de Braga falhar.