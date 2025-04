MNE. Investir em defesa e no setor social "é perfeitamente conciliável"

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, acredita que é "perfeitamente conciliável" continuar a investir no setor social enquanto se aumenta o investimento em defesa.

No dia em que António Costa dá uma entrevista à Renascença - onde rejeita a ideia de que é necessário escolher entre investir em defesa e em coesão social - Paulo Rangel concorda com o presidente do Conselho Europeu e reitera que não existe incompatibilidade entre as duas políticas.

"Os objetivos de segurança e defesa são perfeitamente conciliáveis com uma agenda social e económica de crescimento", afirmou o número dois do Governo aos jornalistas, à margem do Foro La Toja, na Gulbenkian, esta terça-feira.