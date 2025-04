Montenegro acusa PS de "irresponsabilidade" e de deixar imigrantes nas "mãos de redes" que os exploram

O Governo assinou, esta terça-feira, com as associações dos patrões, um protocolo para a regulação da migração laboral. Na cerimónia no Palácio das Necessidades, Luís Montenegro considera que "nos últimos anos houve uma política de irresponsabilidade na imigração".

O primeiro-ministro alegou que a "falta de controlo levou a uma diminuição da capacidade de integração, de onde adveio uma menor realidade humanista para as pessoas que os procuravam", argumentando, rodeado por sete ministros, que isso deixou estas pessoas "nas mãos de redes que tiram proveito e que ficam com parte do seu esforço e trabalho".

Referindo-se à nova regulação, que permite a concessão de visto em 20 dias para imigrantes com contrato de trabalho, seguro de viagem e de saúde e condições habitacionais, o primeiro-ministro não poupou nas críticas ao que tinha sido feito pelos executivos anteriores.

Luís Montenegro diz que a nova regulação vai "combater a pobreza e potenciar a criação de riqueza", acrescentando que o que encontrou quando chegou ao Governo era o "contrário". O primeiro-ministro defende que este discurso não tem "intuitos político-partidários", mas antes o objetivo de fazer com que o país "perceba os erros que cometeu, para não os voltar a cometer".