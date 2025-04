AD-Coligação PSD/CDS: a nova proposta dos dois partidos para as legislativas de maio

AD-Coligação PSD/CDS. Os dois partidos não desistem da Aliança Democrática e mantém a AD no nome da coligação que vai a votos nas eleições legislativas de 18 de maio.

Em conferência de imprensa, o secretário-geral do PSD referiu esta quarta-feira que a escolha foi tomada depois de analisado o acórdão do Tribunal Constitucional e com a consciência tranquila que os dois partidos estão a acatar as exigências colocadas pelos juízes do Palácio Ratton.

“A nossa escolha e a nossa decisão teve por base, evidentemente, critérios políticos, mas também critérios jurídicos, atendendo àquilo que foi o acórdão do Tribunal Constitucional. Nós estudamos o acórdão com os juristas e chegamos à conclusão de que o nome que propomos respeita os critérios que o Tribunal Constitucional elenca no dito acórdão. Não há, por isso, nenhuma confusão e é absolutamente distintivo de qualquer outro elemento que se tenha usado no passado com referência, por extenso, à Aliança Democrática”, disse Hugo Soares.

“AD é o nome pelo qual nós somos conhecidos, numa coligação entre o PSD e o CDS”, concluiu o secretário-geral do PSD, numa conferência de imprensa ao lado do secretário-geral do CDS, Pedro Morais Soares.