Cabeças de lista às legislativas. PS aposta (quase em exclusivo) na prata da partido

O Partido Socialista fechou esta noite - após alguns pequenos reveses - os nomes que irão liderar as listas às eleições legislativas marcadas para 18 de maio.

Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, será cabeça de lista por Aveiro, enquanto Mariana Vieira da Silva liderará por Lisboa.

No Porto, a escolha recai em Fernando Araújo, atual presidente do Centro Hospitalar Universitário do Porto e ex-diretor executivo do SNS. Após um pequeno finca pé, José Luís Carneiro, ex-ministro da Administração Interna, encabeçará (mais uma vez) a candidatura por Braga.

Nos círculos insulares, Francisco César será o candidato pelos Açores, enquanto Emanuel Câmara, antigo autarca do Porto Moniz, lidera na Madeira.