Hugo Soares: "É normal e até saudável" militantes do PSD estarem no Bolhão a receber o primeiro-ministro

“O PSD do Porto entendeu comunicar aos seus militantes que o primeiro-ministro que apoia estaria no Porto naquela ocasião, para quem quisesse estar presente a saudar o Governo. Os militantes do PSD do Porto não participaram em nenhum Conselho de Ministros. Estiveram à porta a receber o primeiro-ministro, como eu creio que é absolutamente normal e diria até, eu creio que é saudável e demonstra bem o empenho que o Partido Social-Democrata tem no apoio ao Governo de Portugal”, disse Hugo Soares.

Questionado pelos jornalistas esta tarde na sede do PSD, Hugo Soares diz que os militantes não participaram no Conselho de Ministros, mas que é normal quando o primeiro-ministro visita uma cidade que os partidos sejam informados.

O secretário-geral do PSD considera “ normal e até saudável ” que os militantes do PSD tenham sido chamados a estar presentes esta quarta-feira de manhã, no mercado do Bolhão , no Porto, para receber o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e os membros do Governo.

O presidente da federação do Porto do PS fala num (...)

O secretário-geral do PSD explicou que o ministro dos Assuntos Parlamentares informa todos os partidos da deslocação do primeiro-ministro e, por isso, cada um é livre de fazer o que quiser com essa informação e o PSD do Porto decidiu pedir aos militantes para irem receber o primeiro-ministro no mercado do Bolhão.

“O Sr. ministro dos Assuntos Parlamentares informa os grupos parlamentares para eles poderem informar os partidos da presença dos membros do Governo no território. O PSD do Porto entendeu comunicar aos seus militantes que o primeiro-ministro que apoia estaria no Porto naquela ocasião”, referiu.

Na conferência de imprensa na sede do PSD em Lisboa, para anunciar o nome da coligação às legislativas de 18 de maio, Hugo Soares foi ainda questionado sobre a oportunidade do anúncio da candidatura de Pedro Duarte à Câmara do Porto e concluiu que foi apena “uma feliz coincidência”.

“Devo dizer que é uma coincidência feliz, porque o Porto hoje teve duas excelentes notícias, teve os membros do Governo num Conselho de Ministros no Porto, e o Porto hoje teve uma segunda boa notícia, é que tem um extraordinário candidato à Câmara Municipal apresentado pelo PSD e pelo CDS”, afirmou o secretário-geral do PSD.

“Se ele não tivesse falado, estaríamos aqui a falar de que teria esquivado às perguntas das senhoras e dos senhores jornalistas. Não foi o caso, repito, hoje foi mesmo uma boa notícia para o território nacional e para o Porto”, sublinhou Hugo Soares.