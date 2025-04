José Luís Carneiro volta a ser cabeça de lista do PS por Braga

O antigo candidato à liderança socialista José Luís Carneiro vai voltar a ser o cabeça de lista do PS pelo círculo eleitoral do Braga nas legislativas antecipadas, adiantou esta quarta-feira à Lusa fonte oficial do partido.

O deputado e ex-ministro já tinha encabeçado esta lista nas eleições legislativas do ano passado.

José Luís Carneiro e Maria Manuel Leitão Marques tinham recusado na terça-feira ser cabeça de lista do PS por Coimbra às eleições legislativas de maio, sabe a Renascença.

De resto, Carneiro esteve durante a tarde desta quarta-feira na sede do PS, em Lisboa, onde participou na última sessão temática do partido, sobre segurança interna e justiça, com vista à atualização do programa eleitoral, precisamente sentado ao lado direito de Pedro Nuno Santos.

A Renascença sabe que Carneiro foi pressionado por alguns socialistas que lhe são próximos a aceitar ser cabeça de lista por Coimbra, no caso de Braga falhar, mas o ex-ministro manteve que só aceitava encabeçar o círculo eleitoral minhoto.

A Renascença sabe que a lista de candidatos do PS por Braga deverá incluir o chefe de gabinete do secretário-geral socialista, Hernâni Loureiro, como número dois.