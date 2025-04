Lista de candidatos do PS de Braga foi chumbada. Decisão final nas mãos de Pedro Nuno Santos

A ex-eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais era a cabeça de lista por Braga, seguida de Hernâni Loureiro, chefe de gabinete do líder do PS, Pedro Nuno Santos . A lista segue agora para as mãos do secretário-geral do partido que terá a decisão final.

Braga é, exatamente, o único círculo eleitoral pelo qual Carneiro admite ser cabeça de lista, tendo, de resto, recusado encabeçar a lista por Coimbra, tal como a Renascença avançou esta terça-feira. O futuro do dirigente socialista está agora nas mãos de Pedro Nuno Santos.

Ainda segundo fontes do PS local, para além de Isabel Estrada Carvalhais, a contestação terá sido liderada por membros da concelhia do PS distrital de Guimarães, que terão ficado desagradados com a composição da lista de candidatos.

A Comissão Política Nacional do PS reúne-se esta quarta-feira à noite, na sede do partido, em Lisboa, e irá ratificar as listas das diversas distritais, ainda com algumas distritais por fechar, como é o caso de Braga.