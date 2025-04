Montenegro "desconhece" mensagem do PSD que convoca militantes para conselho de ministros no bolhão

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, "desconhece" a mensagem enviada pela concelhia do Porto do PSD que apelava aos militantes do partido a marcarem presença no Conselho de Ministros, que se realizou esta quarta-feira no mercado do Bolhão, no Porto.

"Caro(a) militante, informa-se que amanhã, dia 2 de abril, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro estará na cidade do Porto, numa reunião do Conselho de Ministros que assinalará um ano de governação. O Primeiro-Ministro chegará ao Mercado do Bolhão pelas 10h20 e sairá pelas 12h30. Todos estão convidados a ir cumprimentar o nosso Presidente", pode ler-se na mensagem.

A mensagem chegou a outros destinatários e está a gerar desconforto no Partido socialista. De resto, o Mercado do Bolhão costuma ser passagem obrigatória em período de eleições, mas durante o briefing do Conselho de Ministros Luís Montenegro garantiu que não está em campanha eleitoral.

"As pessoas não vão decidir o seu sentido de voto pelo governo ter vindo aqui hoje ou não", considerou.

O chefe de Governo defende que "não houve nenhuma violação dos deveres de neutralidade nem de isenção" e acrescentou que "não tem maneira de deixar de ser primeiro-ministro até ao dia em que outro tome posse no seu lugar".

Montenegro teve ainda oportunidade de criticar as "notícias manifestamente exageradas" que dão conta do asfastamento entre o Governo e o Presidente da República.



Governo perde "absolutamente fantástico no exercício das funções como ministro". Montenegro reage a candidatura de Pedro Duarte à Câmara do Porto

Relativamente ao anúncio da candidatura do atual ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, à presidência da Câmara do Porto, Luís Montenegro diz apenas que fica "pesaroso porque terá indisponibilidade futura de alguém absolutamente fantástico no exercício das funções como ministro.

Por estar "na qualidade de primeiro-ministro", o também presidente do Partido Social Democrata disse apenas que "o Porto fica com uma opção de liderança municipal que apresenta todas as condições para poder ser bem sucedida".

No artigo de opinião no "Jornal de Notícias", onde anuncia a sua candidatura, Pedro Duarte fala na mobilidade como um dos maiores problemas da cidade. Nesse sentido, Montenegro veio revelar que, já na quinta-feira, "o ministro das Infraestruturas e Habitação estará com os autarcas da área metropolitana para avaliar algumas soluções".

[Notícia atualizada às 15h00 com mais informações]