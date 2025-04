PCP acusa Governo de ter feito "grande operação de propaganda" no Mercado do Bolhão

Em declarações aos jornalistas antes de entregar as listas da CDU às legislativas pelo círculo eleitoral de Lisboa, no Palácio da Justiça, Paulo Raimundo abordou o Conselho de Ministros, realizado no piso das bancas do Mercado do Bolhão, no Porto, onde L uís Montenegro entrou ladeado pelo ministro e anunciado candidato à autarquia local, Pedro Duarte.

O secretário-geral do PCP acusou esta quarta-feira o Governo de ter feito uma "grande operação de propaganda" no Porto, afirmando que, "numa penada", fez "uma ação de rua", apresentou um candidato autárquico e recolheu apoios num Conselho de Ministros.

Considerando "até embaraçoso olhar" para o que aconteceu no Porto, Paulo Raimundo defendeu que o Governo fez "uma grande operação de propaganda".

"Numa penada, o Governo faz uma ação de rua, com mobilização dos seus militantes do PSD, apresenta o seu candidato à autárquicas, recolhe apoios e quiçá assume compromissos para o futuro com esta ou aquela pessoa. Não é o 3 em 1. É o 5 em 1", acusou.

O secretário-geral do PCP afirmou que este Governo é "um Governo de promessas e de propaganda", assim como "de concretização [de políticas] para os grupos económicos", considerando que foi isso que se verificou no último ano.

"E o que nós tivemos foi um grande confronto com este Governo, com a propaganda e as opções que, no fundo, correspondem àqueles que querem fazer dos problemas da vida de cada um, negócio. Ora, nós não precisamos de mais negócios. Nós precisamos de resolver os problemas das pessoas nas questões fundamentais", sustentou.

Montenegro recusou ter violado "deveres de neutralidade e de isenção"



Paulo Raimundo defendeu que é necessário garantir melhores salários e pensões e dar respostas em termos de habitação, saúde e direitos das crianças, frisando que a CDU está "muito confiante" de que irá ter mais força após as eleições legislativas.

"Aquilo que vai ser decidido na noite de 18 de maio não é a votação dos outros. É qual vai ser a força que nós temos para, ou concretizar aquilo que é necessário, ou para travar aquilo que ambicionam", disse.

O Governo realizou um Conselho de Ministros no Mercado do Bolhão, no Porto. O "briefing" desta reunião estava inicialmente previsto ser realizado numa sala, mas passou para o piso das bancas do mercado, onde Montenegro falou aos jornalistas, com o Governo atrás de si, depois do executivo ter posado para uma fotografia de família um ano após ter iniciado funções.

Em declarações aos jornalistas, Montenegro recusou ter violado "deveres de neutralidade e de isenção" ao fazer este Conselho de Ministros no Mercado do Bolhão, onde tinha entrado ladeado pelo ministro, anunciado candidato à Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte.

"As pessoas não vão decidir o seu sentido de voto pelo Governo ter vindo aqui hoje ou não. As pessoas vão decidir o seu sentido de voto por aquilo que acham que é melhor para o país daqui para a frente, e nós sujeitamo-nos a essa avaliação com humildade", considerou.