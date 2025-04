Pedro Nuno Santos assume “dificuldades” para manter “equilíbrios” nas listas de candidatos

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, reconheceu as “dificuldades” que as distritais do partido e a direção nacional tiveram na composição das listas de candidatos às legislativas de maio.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Falando na abertura da Comissão Política do PS que está a decorrer esta quarta-feira à noite na sede do partido, em Lisboa, Pedro Nuno Santos assumiu que teve “dificuldades” em garantir os “equilíbrios” das listas.

Numa intervenção à porta fechada, perante os dirigentes nacionais, o líder do PS evitou falar de casos concretos como o da lista de Braga que foi chumbada na comissão política distrital e que acabou por ser encabeçada, de novo, por José Luís Carneiro.

Na intervenção inicial, o líder socialista não se referiu tão pouco ao facto de deixar de fora o deputado Paulo Pisco da lista do círculo eleitoral pela Europa, tendo sido substituído por Emília Ribeiro, conselheira das comunidades em Paris.

Segundo relatos feitos à Renascença, Pedro Nuno Santos também já explicou aos dirigentes nacionais do PS algumas das linhas do programa eleitoral que será oficialmente apresentado no sábado, em Lisboa.

Carneiro quer “servir” o país “independentemente” do lugar que ocupa

Antes de a reunião da Comissão Política começar, ainda o secretariado nacional do PS estava reunido, o dirigente socialista e ex-ministro José Luís Carneiro disse à chegada ao Largo do Rato que quer “servir Portugal e servir os portugueses”, horas depois de ter sido confirmado como cabeça de lista do PS por Braga.

Questionado pelos jornalistas se obteve aquilo que queria, Carneiro respondeu que “servir” o país é “aquilo que todos nós queremos independentemente dos lugares que cada um ocupa, momentaneamente”.

O dirigente socialista aproveitou, entretanto, por dar uma bicada ao que considerou a “arruada” do primeiro-ministro, após o Conselho de Ministros desta quarta-feira em pleno mercado do Bolhão, no Porto.

Carneiro exige “compromissos claros, servir as pessoas” e que se coloque “o Estado ao serviço do país e da sociedade e não colocar o Estado ao serviço daquilo que hoje mais parecia uma arruada no Porto feito pelo Governo da República”.