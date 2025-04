PS fecha listas antes da Comissão Política. Brilhante Dias pode repetir Leiria e Jamila Madeira de novo em Faro

Horas antes da reunião do Secretariado Nacional e da Comissão Política Nacional que vai aprovar as listas de candidatos a deputados às legislativas de maio, o PS começa a ter os cabeças de lista praticamente completos, faltando definir Coimbra e os candidatos pelos círculos da emigração.



A Renascença sabe que o dirigente socialista e antigo líder parlamentar Eurico Brilhante Dias poderá ser, de novo, cabeça de lista do PS por Leiria, faltando o acordo do Secretariado e da Comissão Política, entrando pela quota do secretário-geral, Pedro Nuno Santos, sendo que era o desejado pelas estruturas.

Mais a sul, Jamila Madeira, membro do Secretariado Nacional do PS, é, de novo, a cabeça de lista por Faro, estando na mesma situação de Brilhante Dias, o nome apenas precisa de ser fechado na reunião da direção nacional e da Comissão Política. De resto, a lista do PS de Faro ainda não terá sido sequer aprovada, sabe a Renascença.