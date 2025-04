"Governo viola a lei em período de gestão. Há autarcas condenados por coisas mais sóbrias"

A socialista Mariana Vieira da Silva acusa o Governo de gestão de violar a lei neste período. No programa “Casa Comum”, da Renascença, a antiga ministra da Presidência não tem dúvidas de que o executivo de Luís Montenegro está a usar meios públicos para propaganda partidária e para anunciar medidas não urgentes.

“No meu entender, [o Governo] viola a lei de diversas formas. Não tem em conta as limitações aos seus próprios processos de decisão. Neste período só pode tomar decisões que sejam urgentes e inadiáveis. Mas [viola] principalmente na comunicação dessas mesmas decisões. [Faz] tudo o que a lei diz que não se pode fazer, chama a atenção para promessas cumpridas. Tudo isso está impedido por lei e o Governo tem-no feito, utilizando explicitamente todas as redes sociais e institucionais e o próprio espaço do briefing do Conselho de Ministros”, acusa a vice-presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista.

