Sérgio Sousa Pinto sai (agora) das listas do PS depois de ter aceitado convite

Sérgio Sousa Pinto colocou-se fora da lista de candidatos do PS às legislativas de maio por onde estava indicado pela distrital de Lisboa. A notícia foi avançada pelo jornal "Observador" e foi, entretanto, confirmada pela Renascença junto de fonte da direção do partido.

O deputado e atual presidente da comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros informou a direção de Pedro Nuno Santos sobre a sua intenção de não integrar a lista por Lisboa já esta quinta-feira, sabe a Renascença.

O motivo invocado por Sousa Pinto para ficar de fora da corrida eleitoral é o facto de ter ficado atrás de nomes como Mariana Vieira da Silva, Edite Estrela, Miguel Cabrita na lista de candidatos do PS por Lisboa.

Na lista de candidatos por Lisboa encabeçada por Mariana Vieira da Silva, que foi aprovada esta quarta-feira já de madrugada, junto com todas as listas das restantes distritais, Sousa Pinto era o número quatro e, de resto, tinha subido um lugar relativamente à lista apresentada pela distrital para as legislativas de 2024.

Sousa Pinto terá sido previamente contactado pelo próprio líder do PS, Pedro Nuno Santos, que o convidou para integrar a lista por Lisboa. E é garantido à Renascença por fonte da direção nacional que Sousa Pinto aceitou.

Para além disso, o deputado terá tido conhecimento da lista logo na segunda-feira quando esta foi aprovada pela comissão política da distrital de Lisboa e não a contestou.

O deputado e dirigente do PS, que, apesar das tentativas da Renascença, manteve-se incontactável, esteve, de resto, ausente da reunião da comissão política nacional que decorreu noite dentro esta quarta-feira, onde teria tido ocasião de contestar o lugar aprovado pela distrital.

Sousa Pinto "muito revoltado" com direção de Pedro Nuno Santos

Fonte socialista próxima de Sousa Pinto, diz à Renascença que o facto de o deputado, que faz parte da ala mais moderada do PS, “não ser envolvido na constituição da própria lista, foi mais uma razão para pedir para sair”.

A mesma fonte alega que Sousa Pinto “tem demonstrado nos últimos tempos grande desilusão com o rumo da política” do partido e que não está “de acordo com muitas das decisões da direção do PS”, que, alegadamente, “não tem dado valor às suas ideias e posições políticas”.

É ainda notado por esta fonte do PS que para Sousa Pinto este é um aspeto “importante pois as ideias, a estratégia de alianças e a ética são pilares fundamentais da sua participação na vida política”.

A Renascença sabe que vários socialistas da ala moderada têm tentado demover Sousa Pinto de sair das listas de candidatos do PS, mas sem qualquer sucesso. A justificação, segundo diz uma fonte socialista já citada, é que o dirigente estará “muito revoltado porque não se considera nem reconhecido, nem valorizado, politicamente” pela atual direção do PS.